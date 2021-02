Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie saoudite… L’OM passe à l’attaque !

Publié le 10 février 2021 à 18h10 par B.C.

Vendredi, Thibaud Vézirian a annoncé la vente de l’OM à une holding saoudienne dirigée par Al-Walid ben Talal. Une information rapidement démentie par plusieurs acteurs du dossier cités par le journaliste, à commencer par Frank McCourt. Mais l’Olympique de Marseille a décidé d’aller encore plus loin.

Alors que l’OM est actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur, les supporters phocéens s’interrogent surtout sur la venue d’un nouveau propriétaire. Vendredi, Thibaud Vézirian a en effet lâché une bombe en indiquant que l’OM allait être vendu à la Kingdom Holding Company, la compagnie du Saoudien Al-Walid ben Talal. « L’avenir de l’OM va changer. L’OM aura les moyens », a certifié le journaliste, ajoutant que l’acte de cession était signé, et que tout n’était plus qu’une question de jours. Mais à défaut de confirmations, ce sont les démentis qui se sont enchaînés, à commencer par celui de Frank McCourt, qui a publié un communiqué dans lequel il niait une vente prochaine du club. Et ces dernières heures, l’OM a décidé d’aller encore plus loin.

L’OM met en demeure Thibaud Vézirian et dément sa vente !