Mercato : Vente, Arabie saoudite… L’OM contre-attaque et relance le dossier !

Publié le 10 février 2021 à 20h30 par B.C.

Après avoir annoncé vendredi la vente imminente de l’OM, le journaliste Thibaud Vézirian a été mis en demeure par le club phocéen, qui dément formellement un changement de propriétaire à venir.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les supporters de l’OM attendent avec impatience l’officialisation de la vente de leur club. En effet, le journaliste Thibaud Vézirian a annoncé vendredi dernier que la Kingdom Holding Company, appartement au Saoudien Al-Walid ben Talal, allait prochainement mettre la main sur l’Olympique de Marseille. Un rachat permettant au club phocéen de changer de dimension après plusieurs années difficiles avec Frank McCourt, mais à en croire l’homme d’affaires américain, tout n’est que pure fantaisie. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout », a certifié le Bostonien dans un communiqué. Pas de quoi faire trembler Thibaud Vézirian, signalant dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube dimanche que « l’acte de cession est signé . » « C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing », ajoutait-il. Un aplomb que l’OM n’a visiblement pas apprécié.

« Une vente n’a jamais été envisagée, ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir », martèle l’OM

Après avoir démenti sa vente il y a quelques jours, l’OM a décidé de frapper encore plus fort en s’attaquant directement à Thibaud Vézirian d’après les informations de La Provence . Le club aurait en effet envoyé une lettre recommandée de mise en demeure au journaliste de La Chaîne L’Équipe pour lui demander de cesser ses vidéos où sont divulguées des « informations toutes plus fausses les unes que les autres puisque le club n’a jamais été à vendre et qu’aucune offre ne lui a jamais été adressée par quiconque . » L’OM a par ailleurs rappelé qu’une vente « n’a jamais été envisagée, et qui ne l’est toujours pas, ni à ce jour ni à l’avenir. » Cité comme intermédiaire pour la venue de la société de Dubaï DP World comme sponsor, l’entourage de Jean-Claude Darmon n’hésite pas à qualifier ces informations de « fake news », un sentiment partagé par la mairie de Marseille et la LFP, où l’on a également demandé à Thibaud Vézirian de cesser ses déclarations selon La Provence . « Il jette du kérosène sur un incendie ! », estime-t-on à la Ligue.

Quelle issue à ce feuilleton ?