Mercato - OM : Arabie saoudite, McCourt... La LFP se mêle au dossier vente de l'OM !

Publié le 10 février 2021 à 19h10 par B.C.

Ces dernières heures, l’OM a réaffirmé qu’une vente du club n’était pas à l’ordre du jour. Le club phocéen est visiblement agacé des rumeurs sur ce dossier, et la LFP aussi.

Malgré les récents démentis d’ Image 7 , qui gère la communication de Frank McCourt, de l’OM, mais également de l’homme d’affaires américain lui-même, Thibaud Vézirian en est persuadé : le club phocéen appartiendra prochainement à la Kingdom Holding Company. Le journaliste qui officie notamment sur La Chaîne L’Equipe a de nouveau affirmé ce dimanche que la compagnie d’Al-Walid ben Talal prendrait prochainement la succession de Frank McCourt à Marseille, des rumeurs que le club ne veut plus entendre parler. L’OM a envoyé une lettre recommandée de mise en demeure à Thibaud Vézirian selon La Provence pour lui demander de retirer ses vidéos sur YouTube et en a profité réaffirmer qu’une vente n’était pas à l’ordre du jour. Et du côté de la LFP, on est visiblement sur la même longueur d’onde.

La LFP s’agace aussi du dossier vente de l’OM