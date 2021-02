Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Florian Thauvin est déjà connu !

Publié le 10 février 2021 à 17h30 par Arthur Montagne mis à jour le 10 février 2021 à 17h51

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin semble inévitablement se diriger vers un départ libre à l'issue de la saison. Un coup dur pour l'OM qui risque de perdre l'opportunité de récupérer une belle indemnité de transfert. Mais plusieurs clubs sont déjà à l'affût.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a quasiment un an, Florian Thauvin a de grandes chances de partir libre en fin de saison. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain. Ce serait un coup dur pour l'OM qui verrait filer gratuitement l'un des joueurs possédant la valeur marchande la plus élevée de son effectif. Et compte tenu des finances du club phocéen, ce n'est pas la situation idéale. Pablo Longoria qui a remplacé Andoni Zubizarreta est probablement arrivé trop tard dans la direction de l'OM. Selon nos informations, l'Espagnol a tout tenté pour convaincre Florian Thauvin de prolonger. Probablement en vain. Et pour cause, Stéphane Tapie, fils de l'ancien président de l'OM, se livrait sur les prétentions salariales du Champion du monde. « Thauvin, tout le monde est en train de le mettre au pilori, sauf que le garçon part en Angleterre et divise son salaire par deux pour revenir à l’OM, et ça fait deux ans qu’il demande à être prolongé. On le prolonge pas. Et je vais être très honnête, je sais ce qu’il demande, il veut le même salaire que Steve Mandanda », assurait-il sur le plateau de TPMP .

Un départ libre se confirme pour Thauvin