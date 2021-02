Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme geste de cette star de Zidane pour son avenir !

Publié le 10 février 2021 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Luka Modric devrait prolonger d'une saison avec le Real Madrid. Alors qu'un accord serait proche entre les parties, l'international croate aurait accepté de faire un gros sacrifice financier pour alléger les caisses de son club. Un geste que la direction merengue aurait apprécié.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Tottenham, Luka Modric a mis le Real Madrid en situation d'alerte. Totalement sous le charme de l'international croate, le club merengue a offert un chèque de près de 35M€ aux Spurs pour le récupérer à l'été 2012. Sur le point d'achever sa neuvième saison sous les couleurs du Real Madrid, Luka Modric pourrait faire ses valises l'été prochain. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le milieu de terrain de 35 ans est libre de négocier avec le club de son choix pour un départ gratuit depuis le 1er janvier. Toutefois, le Real Madrid serait en train de faire le nécessaire pour conserver Luka Modric.

Une prolongation d'un an pour Luka Modric ?

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter à la fin du mois de janvier, Luka Modric devrait très bientôt parapher un nouveau contrat avec le Real Madrid. « L’accord pour la prolongation de contrat de Luka Modric est imminent. Les derniers détails ont été réglés avec le Real Madrid. La signature est prévue prochainement. Modric reste », a posté le journaliste italien sur les réseaux sociaux. Alors qu'il serait en passe de rempiler avec le Real Madrid, Luka Modric aurait accepté de rendre un précieux service à sa direction.

Luka Modric prêt à baisser son salaire ?