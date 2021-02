Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste colossale se complique pour Longoria !

Publié le 10 février 2021 à 11h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, Massimiliano Allegri peut compter sur un nouveau courtisan de taille.

Voilà plus d’un an et demi que Massimiliano Allegri est sans club. Pourtant, l’ancien de la Juventus a de quoi plaire ! La presse espagnole parle régulièrement de lui pour le Real Madrid, ou Zinedine Zidane semble fragilisé. D’ailleurs Allegri lui-même avait révélé avoir été contacté par le président Florentino Pérez par le passé. « Il y a deux ans, il y a eu des contacts, mais rien ne s'est passé parce que j'avais un contrat avec la Juventus » avait déclaré l’Italien en juillet dernier, dans les colonnes de MARCA . Récemment, le nom d’Allegri a également été lié à l’Olympique de Marseille, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com que la priorité de Pablo Longoria est Jorge Sampaoli.

Le Napoli passe à l’action pour Massimiliano Allegri !