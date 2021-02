Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Allegri, l'impensable rêve de Longoria

Publié le 7 février 2021 à 19h30 par A.C.

Après Rafael Benitez, Maurizio Sarri ou encore Jorge Sampaoli, Pablo Longoria continuerait à travailler sur d’autres pistes pour trouver l’entraineur de l’Olympique de Marseille.

André Villas-Boas claquait la porte de l’Olympique de Marseille le 2 février dernier. Cinq jours donc que le club n’a pas d’entraineur, alors même que les choses ne vont pas au mieux. L’OM est en effet 10e de Ligue 1, après une défaite face à l’AS Monaco pour ce qui sera le dernier match de Villas-Boas (3-1) et un match nul contre le RC Lens (2-2), avec Nasser Larguet sur le banc. Le directeur du centre de formation de l’OM va d’ailleurs continuer l’intérim ce dimanche, pour le Classico tant attendu face au PSG. Mais après ? Car un club avec les ambitions européennes de l’OM, se doit d’avoir un « véritable » entraineur à sa tête. Et cela pourrait arriver plus vite que prévu ! En Italie, Alfredo Pedulla a en effet annoncé qu’une décision devrait être prise pour l’entraineur de l’OM ce lundi, soit au lendemain du choc face au PSG.

Les échecs Sarri, Benitez et Favre

Ces derniers jours, nous vous avons révélé sur le10sport.com les différentes pistes activées par Pablo Longoria, pour remplacer André Villas-Boas. Le head of football a en effet contacté Maurizio Sarri, débarqué par la Juventus à la fin de la saison dernière et Rafael Benitez, libre depuis son récent départ du Dalian Yifang. Les deux ont toutefois refusé de prendre les rênes de l’OM. Il y a également Lucien Favre, qui a récemment quitté le Borussia Dortmund, mais qui ne souhaite pas rejoindre l’OM avant la fin de la saison.

Le favori Sampaoli

La grande priorité est toutefois Jorge Sampaoli. Le 5 février dernier nous vous révélions sur le10sport.com que l’Argentin est actuellement en pole pour prendre la succession d'André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille. Cette piste ne semble pas déplaire à Sampaoli. Lors d’un entretien accordé à So Foot en 2016, il avait en effet déclaré : « C’est le genre de club qui me plaît. Des clubs comme Marseille ou Galatasaray qui ont ce soutien, cette clameur populaire et qui font que si tu gagnes quelque chose, la ville explose » a expliqué ce disciple de Marcelo Bielsa. « Ce serait extraordinaire de pouvoir apporter la joie qu’elles méritent à ces villes, en retour à ce qu’elles donnent au football ».

Allegri trop cher et trop ambitieux