Mercato - OM : Longoria, Villas-Boas… Les dessous de l’arrivée de Ntcham !

Publié le 10 février 2021 à 12h30 par T.M.

Il y a un peu plus d’une semaine désormais, l’arrivée d’Olivier Ntcham a occasionné un véritable tremblement de terre à l’OM. Dans ce dossier, Pablo Longoria et André Villas-Boas se sont opposés au point qu’une guerre éclate au grand jour. Et aujourd’hui, on en sait plus sur ce différend.

« Je n'ai en aucun cas hésité à venir. L'OM ça ne refuse pas, c'est comme le Real ou le Barça. En tant que français, tu ne peux pas dire non pour rester en Ecosse ». Présenté à la presse ce mardi, Olivier Ntcham s’est clairement enflammé pour son arrivée à l’OM. Toutefois, pour le Français, ces premières heures sur la Canebière n’auront pas été de tout repos. Recruté lors du dernier jour du mercato hivernal, le milieu de terrain prêté par le Celtic Glasgow est ensuite débarqué à Marseille au moment où André Villas-Boas a fait sa conférence de presse fracassante. Devant les journalistes, le Portugais a lâché une véritable bombe, assurant qu’il était contrat l’arrivée de Ntcham et face au fait que Pablo Longoria ait tout de même bouclé cette opération, il avait alors décidé de remettre sa démission à sa direction. Aujourd’hui, c’est donc la guerre entre Villas-Boas et Longoria et si l’Espagnol n’a pas voulu entrer dans ces polémiques, L’Equipe est revenu sur mercredi sur les dessous de ce transfert polémique.

Pas le bon profil pour Villas-Boas !

Lors de sa présentation, Olivier Ntcham a fait savoir qu’il avait déjà été sur les tablettes de l’OM et d’André Villas-Boas ces derniers mois. Très apprécié par Andoni Zubizarreta, le Français aurait toutefois été recalé par Rudi Garcia en 2018 et André Villas-Boas en 2019. L’été dernier, selon le quotidien sportif, il aurait d’ailleurs été encore question d’une possible arrivée de Ntcham, mais l’entraîneur portugais en aurait encore décidé autrement, puisqu’il a préféré faire venir Pape Gueye. A l’OM, Villas-Boas ne voulait donc pas du joueur de Celtic Glasgow, et pour cause, il n’avait tout simplement pas le profil du joueur qui était recherché. Pour oublier Morgan Sanson, les Phocéens privilégiaient un joueur offensif, or, aux yeux de l’entraîneur de l’OM, Olivier Ntcham est plus un joueur défensif, un numéro 6. Ce qui expliquerait donc son veto.

Longoria voulait absolument une recrue !