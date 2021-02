Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce déjà la couleur pour le mercato estival !

Publié le 10 février 2021 à 0h15 par La rédaction

Présent devant les médias ce mardi à l’occasion de la présentation d’Olivier Ntcham, Pablo Longoria s’est exprimé sur sa méthode et notamment sur l’arrivée de joueurs cet hiver en forme de prêt.

Pablo Longoria s’est montré actif lors du dernier mercato hivernal. Le head of football de l’OM a, durant ce mois de janvier, enregistré le départ de plusieurs gros salaires à l’instar de Kevin Strootman, de Kostas Motroglou ou encore de Morgan Sanson. Malgré de grosses difficultés financières, la formation marseillaise s’est également renforcée en accueillant Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Olivier Ntcham. Trois joueurs prêtés avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à l’OM.

« Il faut s'adapter à la réalité du marché »