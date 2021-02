Foot - Mercato - OM

Arabie Saoudite, vente de l’OM… Qui dit vrai ?

Publié le 9 février 2021 à 11h40 par Alexis Bernard mis à jour le 9 février 2021 à 11h50

Depuis une dizaine de jours, plusieurs personnes affirment que l’OM va être vendu par Frank McCourt et passer sous l’étendard saoudien, à l’origine de ce rachat. Mais est-ce vraiment la réalité ?

Sur les réseaux sociaux, le journaliste Thibaud Vezirian a lâché une véritable bombe. Selon lui, l’OM va être vendu à Kingdom Holding Company, un fond d’investissement appartenant à Al-Walid ben Talal Al Saoud, un prince saoudien. L’annonce de cette vente serait même prévue pour cette semaine, avec une officialisation sur le groupe Canal+, qui vient de récupérer les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la fin de la saison. Dans la foulée, c’est un autre journaliste (Matthias Manteghetti, Infosport ) qui a confirmé la vente du club, en précisant que le stade Vélodrome ferait également partie de l’acquisition. Depuis, le clan McCourt a formellement démenti toutes ces informations. Mais Thibaud Vezirian, notamment, maintient : l’OM va être vendu.

Aucune confirmation autour du club