Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le pire reste à venir pour Florian Thauvin !

Publié le 11 février 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat le 30 juin, Florian Thauvin figure sur les tablettes du Milan AC. Alors que Paolo Maldini a déjà approché son entourage, l'attaquant de l'OM verrait d'un bon œil un départ chez les Rossoneri. Et pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, le FC Séville et d'autres clubs seraient également à l'affût pour Florian Thauvin.

Engagé jusqu'au 30 juin, Florian Thauvin se rapprocherait dangereusement d'un départ de l'OM. En effet, le champion du monde français peut déjà négocier avec le club de son choix pour une arrivée libre et gratuite en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Alors qu'il n'aurait signé aucun nouveau contrat pour le moment en vue de la saison prochaine, Florian Thauvin a tout de même été approché il y a plusieurs mois. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Milan AC s'active en coulisse pour s'offrir le numéro 26 de l'OM en fin de saison. Selon nos informations du 19 octobre, les Rossoneri de Paolo Maldini ont même déjà contacté le clan Florian Thauvin pour avancer ce dossier et battre la concurrence. Interrogé par Siempre Milan ce mercredi, Fabrizio Romano a confirmé l'intérêt du Milan AC, avant d'ajouter de nouvelles précisions de taille sur ce dossier.

Un départ inévitable pour Florian Thauvin ?