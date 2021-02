Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n'est pas au bout de ses peines pour Thauvin...

Publié le 11 février 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin serait plus que jamais dans le viseur du Milan AC. Alors que d'autres ailiers droit figureraient dans la short-list de Paolo Maldini, ce dernier devrait trancher définitivement au mois d'avril, soit peu avant la fin de saison.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM librement et gratuitement pour rejoindre le Milan AC. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Rossoneri s'activent en coulisses pour s'offrir le champion du monde français l'été prochain. Selon nos informations du 19 octobre, les dirigeants lombards se sont déjà entretenus avec le clan Thauvin pour mener à bien ce dossier. Interrogé par Sempre Milan ce mercredi, Fabrizio Romano a confirmé l'intérêt prononcé de Paolo Maldini pour le numéro 26 de l'OM. Alors qu'il aurait d'autres pistes en tête, le directeur technique rossonero devrait faire un choix définitif au mois d'avril.

«La décision viendra en avril pour Florian Thauvin»