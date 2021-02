Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Laporta sur ce gros dossier du Barça !

Publié le 11 février 2021 à 16h00 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone a finalement décidé de ne pas recruter Eric Garcia (Manchester City). Un choix sur lequel s’est expliqué Joan Laporta.

Alors que le FC Barcelone est en grande difficulté avec sa charnière centrale à cause des nombreuses blessures, ces problèmes auraient pu être résolus avec l’arrivée d’Eric Garcia. Depuis l’été dernier, le joueur de Manchester City, formé à La Masia, est annoncé de retour en Catalogne. Si le Barça n’avait pas assez d’argent à l’intersaison, il a été décidé en janvier que l’Espagnol ne serait pas recruté maintenant et qu’il serait préférable d’attendre la fin de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Une décision forte prise au terme d’une réunion entre le président par intérim, Carles Tusquets, et les 3 candidats à la présidence, Victor Font, Joan Laporta et Toni Freixa.

« Quel message envoyez-vous à La Masia ? »