Mercato - Barcelone : Une grosse complication pour cette priorité du Barça ?

11 février 2021

Au FC Barcelone, le nom de José Gaya revient de plus en plus. Toutefois, les plans des Blaugrana pourraient bien être compliqués. Explications.

Derrière Jordi Alba, Junior Firpo n’arrive pas à s’imposer comme une réelle alternative dans le couloir gauche. Arrivé en provenance du Betis Séville en 2019, l’Espagnol déçoit et son avenir pourrait s’écrire loin de la Catalogne. D’ici quelques mois, un nouveau latéral pourrait donc débarquer au Barça et un nom est souvent évoqué depuis quelques jours, celui de José Gaya. A 25 ans, l’Espagnol évolue aujourd’hui du côté de Valence et pourrait donc venir concurrencer Jordi Alba. A en croire les derniers échos en provenance d’Espagne, Gaya serait même l’une des priorités de Joan Laporta s’il est élu président.

Une prolongation pour Gaya ?