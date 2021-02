Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tout prévu pour l'après-Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 11h00 par Th.B.

En difficulté au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait finalement être remercié ou quitter de son plein gré le club merengue. Pour le remplacer, Florentino Pérez aurait déjà une idée bien précise en tête : Raul.

Régulièrement annoncé comme étant sur la sellette, Zinedine Zidane pourrait potentiellement vivre ses ultimes semaines sur le banc du Real Madrid. La cause ? À en croire Guillem Balague, journaliste de SPORT , une catastrophe en Ligue des champions sonnerait probablement le glas du deuxième passage sur le banc du Real Madrid de l’entraîneur français, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2022. Mais qui pourrait remplacer le champion du monde ? Un profil très particulier aurait retenu l’attention de Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Après Zidane, place à Raul ?