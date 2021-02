Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Barcelone… Alaba a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 11 février 2021 à 10h30 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a récemment assuré, le PSG est dans la course à la signature de David Alaba, à l’instar du Real Madrid et du FC Barcelone. Néanmoins, les courtisans du défenseur du Bayern Munich seraient plus nombreux.

Depuis le démenti de George Alaba, père du défenseur du Bayern Munich, les clubs surveillant la situation de David Alaba sembleraient s’être multipliés. En effet, le PSG est toujours sur le coup, à l’instar de l’été dernier, moment où Thomas Tuchel aurait réclamé le recrutement de l’Autrichien dans l’optique de la succession de Thiago Silva. Le10sport.com vous a confirmé la présence du PSG dans la course à la signature de David Alaba le 9 février dernier. Une bataille à trois entre le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG a lieu alors que Chelsea voit ses chances de mettre la main sur Alaba diminuer. Mais là ne résideraient pas les uniques possibilités du polyvalent défenseur du Bayern Munich où son contrat court jusqu’en juin prochain.

Sept offres sur la table pour Alaba !