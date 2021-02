Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle porte de sortie s'ouvre pour un indésirable de Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 7h30 par La rédaction

Prêté à Arsenal par le Real Madrid cet hiver, Martin Odegaard a un temps semblé en lice pour retourner à la Real Sociedad, son ancien club. Mais pour le directeur sportif, Roberto Olabe, cette option n'a jamais été considérée.

Martin Odegaard voulait quitter le Real Madrid cet hiver, et il a obtenu gain de cause ! Le milieu de terrain a en effet été prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison. L'international norvégien en avait assez de rester sur le banc au Real Madrid, et avait réclamé son départ courant janvier pour bénéficier d'un temps de jeu supérieur aux miettes laissées par Zinédine Zidane. Si Martin Odegaard a bel et bien rejoint les Gunners , il aurait très bien pu retourner à la Real Sociedad, où il avait été prêté pour l'intégralité de la saison dernière. Pour autant, le directeur sportif du club basque, Roberto Olabe, a affirmé que cette idée n'a pas été envisagée cet hiver.

«Le retour d'Odegaard ' C'est une possibilité»