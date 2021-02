Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rupture totale entre Zidane et Ødegaard ?

Publié le 10 février 2021 à 14h00 par A.C.

Prêté par le Real Madrid à Arsenal cet hiver, Martin Ødegaard ne veut plus entendre parler de Zinedine Zidane

Catapulté professionnel à seulement 15 ans, Martin Ødegaard a toujours eu cette étiquette de prodige qui lui colle à la peau. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire qu’il ait montré des choses particulièrement impressionnantes ces dernières années. Il n’a en effet jamais réussi à se faire une place au Real Madrid, qu’il a rejoint en 2015. Passé par plusieurs prêts pas vraiment concluants, Ødegaard a une nouvelle fois demandé à partir cet hiver, comme l’a révélé Zinedine Zidane. « Il voulait partir et jouer. Nous en avons parlé deux ou trois fois. Au final, un joueur qui veut avoir une chance ailleurs... Lorsqu'il s'agit d'une demande du joueur, vous ne pouvez pas forcer la situation » a expliqué le coach du Real Madrid. « Je lui ai dit de rester, qu'il devait se battre, être calme. La saison est longue et nous avions besoin de lui ». Finalement, Ødegaard a rejoint Mikel Arteta à Arsenal...

Ødegaard ne veut plus revenir au Real Madrid... tant que Zidane est là