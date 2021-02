Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pini Zahavi relancerait un dossier brûlant de Zinedine Zidane !

Pourtant annoncé proche du Real Madrid, David Alaba n’aurait pas encore trouvé un accord total avec les dirigeants merengue. Et la personne responsable de cette situation serait son agent Pini Zahavi, qui jouerait la montre.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton David Alaba. En effet, ces dernières semaines, Marca lâchait une bombe en révélant un accord de principe trouvé entre le défenseur du Bayern Munich, où il n’est contractuellement lié que jusqu’en juin prochain, et les dirigeants du Real Madrid. Un contrat de quatre ans pour un salaire annuel de 12M€ auraient été convenus entre les deux parties, avant que son père George Alaba ne démente cette information. Depuis, le clan Alaba se montrerait de plus en plus gourmand et réclamerait à ses prétendants des revenus annuels s’élevant à 23M€ environ. C’est du moins l’information communiquée par The Daily Telegraph dernièrement. De quoi mettre des bâtons dans les roues du Real Madrid.

