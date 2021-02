Foot - Mercato

Mercato : Messi, Mbappé… Le PSG et le Real Madrid vont mettre le feu au marché !

Publié le 11 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Son contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi serait la clé d’une énorme opération à plusieurs clubs. Tour d’horizon.

À l’occasion des deux dernières périodes des transferts, le Real Madrid s’est montré considérablement discret sur le marché. En effet, en partie en raison de la crise économique causée par le Covid-19, les finances du Real Madrid en ont pris un sacré coup. Cultivant le rêve de recruter Kylian Mbappé, le président Florentino Pérez faisait clairement savoir en juillet dernier qu’une telle opération ne pouvait avoir lieu au vu des circonstances économiques de l’époque. De ce fait, le club merengue a vendu et prêté des joueurs afin d’alléger sa masse salariale et de renflouer ses caisses en préparation du dossier Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG. Et l’été prochain, un énorme chassé-croisé aurait de fortes chances d’avoir lieu.

Lionel Messi, l’élément déclencheur