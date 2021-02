Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Herrera envoie un message clair au Barça !

Publié le 10 février 2021 à 2h15 par A.M.

A l'image de Mauricio Pochettino, et à l'inverse de plusieurs de ses coéquipiers, Ander Herrera a refusé d'évoquer la possibilité de voir Lionel Messi débarquer au PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lionel Messi circule avec insistance du côté du PSG. Et pour cause, le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain du côté du FC Barcelone, et il n'a toujours pas prolongé son bail. Angel Di Maria, Neymar, Leandro Paredes et plus récemment Marco Verratti ont affiché leur volonté d'évoluer aux côtés de La Pulga , tandis que Mauricio Pochettino se montre bien plus discret. Une voie également empruntée par Ander Herrera.

«Je ne vais pas parler d'un joueur du Barça»