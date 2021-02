Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour à la case départ pour ce dossier brûlant !

Publié le 10 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid serait en pole position pour s’attacher les services de David Alaba, les demandes pharaoniques de l’Autrichien sur la question de son salaire pourrait tout relancer.

C’est un secret de polichinelle tant le nom de David Alaba est lié au Real Madrid depuis de longues semaines désormais. D’ailleurs, l’année passée, pour GQ Magazine , le défenseur du Bayern Munich avait ouvertement avoué qu’il se voyait bien vivre un jour à Madrid ou à Barcelone. Son contrat courant jusqu’en juin prochain, l’international autrichien devrait quitter la Bavière pour rejoindre le Real Madrid. C’est du moins l’information que divulguait Marca dernièrement, en déclarant qu’un accord de principe pour un contrat de quatre ans aurait été trouvé entre le clan Alaba et le club madrilène assorti d’un salaire annuel de 12M€. Néanmoins, les demandes de la star du Bayern Munich seraient bien plus importantes.

Alaba, trop gourmand pour le Real Madrid ?