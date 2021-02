Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un obstacle à 23M€ pour ce dossier brûlant ?

Publié le 8 février 2021 à 19h00 par Th.B.

Sachant qu’il a la cote sur le marché des transferts, David Alaba réclamerait un salaire de 23M€ par an et l’aurait fait savoir au Real Madrid et aux clubs intéressés par son profil.

Ces dernières semaines, Marca révélait qu’un accord de principe avait été trouvé entre le clan David Alaba et les dirigeants du Real Madrid pour le futur contrat de l’Autrichien à la Casa Blanca . En effet, à la fin de la saison, soit à l’expiration de son bail, Alaba quittera le Bayern Munich. Et via l’information divulguée par Marca qui expliquait qu’un contrat de quatre ans assorti d’un salaire de 12M€ était convenu, tout portait à croire que le Real Madrid était sorti vainqueur de ce dossier qui intéresserait plusieurs clubs. Néanmoins, Chelsea serait également dans le coup sous l’impulsion de son nouvel entraîneur Thomas Tuchel comme The Guardian l’a récemment souligné. Et l’entourage de David Alaba aurait posé ses conditions.

Le clan Alaba demanderait 23M€ par an !