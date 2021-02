Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Thomas Tuchel se confirme pour Leonardo…

Publié le 8 février 2021 à 22h15 par Th.B.

Bien que Leonardo songerait à Dayot Upamecano, Chelsea serait en lice pour chambouler les plans du directeur sportif du PSG en cas d’échec dans le dossier David Alaba.

Comme le10sport.com vous l’assurait en juillet dernier, Leonardo est intéressé par le profil de Dayot Upamecano avec qui il avait ouvert des discussions avant que ce dernier ne prolonge son contrat avec le RB Leipzig. Néanmoins, sa clause libératoire a été revue à la baisse et s’élève à 42M€ environ à présent. De quoi permettre au PSG et à aux clubs qui en pinceraient pour l’international français de se mettre à rêver. Le Bayern Munich ou encore Chelsea seraient sur les rangs, prêts à contrecarrer les plans du directeur sportif du PSG qui aurait toujours des vues sur Upamecano selon Eurosport UK.

Upamecano en back-up d’Alaba pour Chelsea