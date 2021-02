Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : La dernière discussion fracassante entre Kita et Domenech !

Publié le 11 février 2021 à 8h30 par La rédaction

Alors qu'il continuait à faire passer ses consignes pendant la rencontre contre le RC Lens, Raymond Domenech aurait appris qu'il était viré par la suite, par un échange téléphonique pour le moins surprenant avec Waldemar Kita.

Absent sur le banc du FC Nantes ce mercredi dans le cadre du 32e de finale de Coupe de France contre le RC Lens (4-2) et ce, par précaution en raison d'un test positif à la Covid-19, Raymond Domenech a donné ses consignes à son staff par téléphone, sans même savoir qu'il était limogé. Selon les informations de L'Equipe , Raymond Domenech aurait finalement été mis au courant de son licenciement vers 17h15, soit après la défaite contre le RC Lens (2-4)... Officialisée tard ce mercredi soir, l'arrivée d'Antoine Kombouaré en lieu et place de Raymond Domenech a mis un terme à 46 jours seulement de coaching pour l'ancien sélectionneur des Bleus, qui aurait été mis au courant de son éviction par le biais d'un coup de fil des plus succincts avec Waldemar Kita.

« Raymond, c’est Waldemar. C’était un pari mais ça n’a pas marché. »