Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech, Kombouaré... Le nouveau choix radical de Kita prend forme !

Publié le 10 février 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Arrivé fin décembre sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech va déjà être démis de ses fonctions. Antoine Kombouaré est très bien placé pour le remplacer.

Et de 16 ! Depuis son arrivée en 2007 à la direction du FC Nantes, Waldemar Kita a déjà vu défiler 15 entraîneurs sur son banc. Raymond Domenech est le dernier en date. Nommé en décembre dernier, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France devrait déjà quitté son poste. Comme révélé par TéléNantes ce mercredi, Raymond Domenech va être démis de ses fonctions après seulement 7 matches pour un bilan de 4 matches nuls et 3 défaites. Présent sur le banc des Canaris ce mercredi contre Lens à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France, Patrick Collot a toutefois préféré botter en touche. « Vous me l’apprenez. Moi, je dirigeais le match, c’était moi sur le bord du terrain puisque Raymond voulait rester en contact avec Robert (Duverne) concernant les changements, la tactique. La décision a été prise par Raymond de me mettre sur le bord du terrain. (…) Ce n’est pas moi qui doit vous dire quoi que ce soit là-dessus, je n’ai aucune réponse à vous apporter. Moi, on ne m’a rien annoncé », confie-t-il en conférence de presse alors que Raymond Domenech est actuellement à l'isolement après un test positif à la Covid-19. Mais ce dernier ne devrait pas revenir.

Domenech s'en va, Kombouaré arrive