Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 9h00 par T.M.

Alors que l’aventure de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes vire au fiasco, pour l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, cela pourrait déjà s’arrêter là.

Après avoir remercié Christian Gourcuff, Waldemar Kita avait étonné tout le monde en nommant Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Un pari osé puisque l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’avait plus entraîné depuis Knysna. Et aujourd’hui, force est de constater que ce pari ne paye clairement pas. En effet, la situation des Canaris est encore plus grave qu’avant l’arrivée de Domenech, qui n’a pas réussi à gagner en 7 matchs depuis son arrivée. Forcément, la tension monte à tel point que son avenir est remis en question.

« On a pris acte qu’il faudrait changer le plus vite possible »