Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un ultimatum lancé par Kita ? La réponse de Domenech !

Publié le 9 février 2021 à 14h30 par A.C.

Raymond Domenech, qui a tout récemment rejoint le FC Nantes, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Voilà près d’un mois que Raymond Domenech est l’entraineur du FC Nantes. Son arrivée a provoqué le mécontentement des supporters, vraisemblablement agacés par la gestion du propriétaire Waldemar Kita. Et ce ne sont pas les résultats de Domenech qui risquent d’y changer quelque chose. L’ancien sélectionneur signe en effet le pire début pour un entraineur sur le banc du FC Nantes, avec zéro victoire en sept rencontres. Rapidement, un départ a été évoqué, avec le FC Nantes qui se retrouve à la 18e place de Ligue 1 et risque donc la relégation.

Nantes cherche déjà un remplaçant pour Domenech

D’après les informations de L’Équipe , Waldemar Kita commencerait à s’impatienter. Le président du FC Nantes n’a pas la réputation de laisser du temps à ses entraineurs et, alors qu’il a surpris tout le monde avec le pari Raymond Domenech, il serait déjà en train de songer à un départ ! Ouest-France a d’ailleurs annoncé que Kita aurait déjà une piste pour remplacer Domenech, avec Bruno Genesio. Nous vous avons toutefois annoncé sur le10sport.com que l’ancien coach de l’OL n’a pas rencontré la direction du FC Nantes à l’heure actuelle. Nous vous avons par contre confirmé que le club nantais cherche effectivement un entraineur actuellement et un changement est donc bien envisagé.

« Si vous pensez que je risque d'abandonner, la réponse est claire, c'est non »