Mercato - FC Nantes : Kita, avenir… L’annonce forte de Raymond Domenech !

Publié le 4 février 2021 à 19h00 par Th.B.

Malgré des débuts plus que poussifs au FC Nantes où il n’a toujours pas remporté son premier match, Raymond Domenech a tenu à assurer qu’il n’y avait pas de tensions avec le président Waldemar Kita.

Bien qu’il ne soit pas parvenu à remporter l'un de ses cinq premiers matchs à la tête de l’effectif du FC Nantes, Raymond Domenech est parvenu à faire montrer un visage plus emballant à son équipe nantaise mercredi soir lors du match nul concédé sur la pelouse de l’ASSE (1-1). L’occasion pour le nouvel entraîneur nantais d’apaiser de supposées tensions déjà naissantes avec son président Waldemar Kita ? Pas selon lui qui s’est livré ce jeudi afin de mettre les choses au clair sur sa relation avec le président du FC Nantes.

« On fonctionne dans un projet pour l’avenir du club sans souci »