Mercato - FC Nantes : Raymond Domenech bientôt débarqué ?

Publié le 9 février 2021 à 17h50 par Alexis Bernard

Fragilisé par les mauvais résultats du FC Nantes qu’il dirige depuis deux mois, Raymond Domenech pourrait perdre sa place. Sa direction est déjà en quête d’un nouveau coach.

Avec un bilan de 4 nuls et 3 défaites, Raymond Domenech est déjà en grande difficulté du côté du FC Nantes. Et d’après nos sources, depuis plusieurs jours, ses dirigeants s’activent en coulisses pour tenter de trouver une solution. La 18e place du club au classement de Ligue 1 et l’absence de victoire depuis le 8 novembre 2020 (Lorient, 0-2) inquiètent grandement le président Kita.

Des premiers contacts établis