Mercato - FC Nantes : Les dessous surréalistes de l'éviction de Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 22h10 par A.M.

Bien que ce ne soit pas encore officiel, Raymond Domenech a été démis de ses fonctions par le FC Nantes ce mercredi. Et pourtant, il continuait à faire passer ses consignes contre le RC Lens...

Présent sur le banc du FC Nantes ce mercredi à l'occasion du 32e de finale de Coupe de France contre le RC Lens, Patrick Collot remplaçait Raymond Domenech, touché par le Covid-19 et placé à l'isolement. Et il assurait n'avoir eu aucune information concernant l'avenir de l'ancien sélectionneur de Bleus : « Vous me l’apprenez. Moi, je dirigeais le match, c’était moi sur le bord du terrain puisque Raymond voulait rester en contact avec Robert (Duverne) concernant les changements, la tactique. La décision a été prise par Raymond de me mettre sur le bord du terrain. (…) Ce n’est pas moi qui doit vous dire quoi que ce soit là-dessus, je n’ai aucune réponse à vous apporter. Moi, on ne m’a rien annoncé ».

Déjà viré, Domenech donnait toujours ses consignes

Par conséquent, pendant le match, Raymond Domenech était encore en contact avec son staff par téléphone afin de transmettre ses consignes. Et pourtant, comme le dévoile Fabien Lévêque, journaliste de France Télévisions , l'ancien sélectionneur des Bleus était limogé avant même le coup d'envoi du match. Sans le savoir, il continuait donc son travail alors que Waldemar Kita était déjà à la recherche de son successeur, qui sera probablement Antoine Kombouaré. Selon L'Equipe , Raymond Domenech a finalement été mis au courant de son licenciement vers 17h15 ce mercredi, soit après la défaite contre le RC Lens (2-4)...