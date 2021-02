Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Des tensions ont éclaté entre Domenech et Kita !

Publié le 10 février 2021 à 21h00 par B.C.

Après 46 jours à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech va déjà quitter les Canaris. Une décision s’expliquant notamment par les relations compliquées entre l’ancien sélectionneur tricolore et son président Waldemar Kita.

Nommé entraîneur du FC Nantes en décembre dernier, Raymond Domenech s’apprête déjà à faire ses valises, après seulement 7 matches sur le banc des Canaris . L’annonce de son départ est imminente, et la direction a déjà pris contact avec plusieurs entraîneurs pour assurer la succession de l’ancien sélectionneur tricolore. Comme l’a confirmée le10sport.com, c’est Antoine Kombouaré qui va s’engager à Nantes pour deux saisons et demie. L’ancien joueur et entraîneur du PSG devrait notamment être accompagné d’Yves Bertucci, actuellement en poste au TFC. Waldemar Kita va donc nommer un dix-septième entraîneur au FCN, et tenter de faire oublier le fiasco Domenech dont il est à l’origine.

Le mercato hivernal a été source de tensions entre Kita et Domenech