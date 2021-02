Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Daniel Riolo ironise sur le départ de Domenech…

Publié le 10 février 2021 à 16h45 par G.d.S.S.

Alors que la direction du FC Nantes a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Raymond Domenech, Daniel Riolo a réagi à sa manière à cette information, non sans un brin d’humour.

Nommé sur le banc du FC Nantes fin décembre, Raymond Domenech n’aura pas réussi sa mission avec les Canaris. Avec un bilan de 4 nuls et 3 défaites à son actif, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a été poussé vers la sortie comme le10sport.com vous l’avait révélé mardi. Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir ces dernières heures, et Daniel Riolo, qui est l’un des consultants les plus critiques à l’encontre de Domenech, a préféré ironiser sur son départ du FC Nantes via son compte Twitter .

Riolo ironise sur le cas Domenech