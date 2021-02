Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : La tendance se confirme sérieusement pour Raymond Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 14h45 par T.M.

Du côté du FC Nantes, les heures de Raymond Domenech seraient comptées. Et ce mercredi, une nouvelle confirmation a été apportée concernant le départ imminent de l’entraîneur des Canaris.

Aujourd’hui, le FC Nantes pointe à la 18ème place en Ligue 1, la place du barragiste. La situation est donc critique et Raymond Domenech devrait visiblement en faire les frais. Nommé sur le banc des Canaris le 26 décembre dernier, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’a pas réussi à inverser la tendance, faisant même empirer la situation. En effet, depuis sa prise de fonction, Domenech n’a pas réussi à gagner, ne prenant que 4 points en championnat, faisant par la même occasion reculer son équipe au classement. Et pour Waldemar Kita, cela en serait déjà trop et une décision radicale devrait être pris très prochainement.

Le divorce approche !