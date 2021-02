Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Nouvelle confirmation du coup de tonnerre pour Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 10 février 2021 à 16h16

Comme annoncé plus tôt ce mercredi, le FC Nantes va prochainement se séparer de Raymond Domenech quelques semaines seulement après son arrivée.

D'un fiasco à un autre. Le retour de Raymond Domenech sur un banc de touche aura tourné à l'échec. Dix ans après l'humiliation de Knysna, le technicien français va être démis de ses fonctions au FC Nantes seulement quelque semaines après sa nomination comme l'a dévoilé TeleNantes ce mardi. Après 7 matches sans victoire (4 nuls et 3 défaites), Raymond Domenech devrait être remplacé par Antoine Kombouaré qui va signer un contrat de deux ans et demi et débarquera avec Yves Bertucci en tant qu'adjoint, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Domenech et Nantes c'est bien fini