Mercato - FC Nantes : L’énorme coup de gueule de Pierre Ménès sur le départ de Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Alors que la direction du FC Nantes aurait d’ores et déjà acté le départ de Raymond Domenech en raison des résultats décevants depuis son arrivée, Pierre Ménès se lâche sur Waldemar Kita.

Mardi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Raymond Domenech risquait d’être débarqué très rapidement, et la tendance se confirme plus que jamais pour l’entraîneur du FC Nantes. Nommé fin décembre sur le banc des Canaris, Domenech n’a jamais réussi à trouver la bonne formule, affichant un triste bilan de 4 nuls et 3 défaites. Waldemar Kita a donc tranché en décidant de limoger Domenech, et pour Pierre Ménès, le président du FC Nantes est le premier responsable de la situation de son club.

« À ce point d’incompétence… »

Sur son compte Twitter , le consultant de Canal + s’est lâché sur le patron du FC Nantes en évoquant le limogeage de Raymond Domenech : « À ce point d’incompétence (et quand je parle d’incompétence je mets tout le monde dans le même sac), je ne vois qu’une seule solution : que Kita entraîne lui même son équipe. Il en rêve tellement », lâche Ménès.