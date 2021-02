Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Cette révélation ahurissante sur le licenciement de Domenech !

Publié le 10 février 2021 à 20h15 par A.M.

Seulement quelques semaines après sa nomination sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech va être démis de ses fonctions. Une nouvelle qu'il aurait apprise bien après sa fuite dans les médias.

C'est désormais un secret de Polichinelle. Raymond Domenech va être démis de ses fonctions par Waldemar Kita qui se sépare déjà de son 15e entraîneur. Arrivé fin décembre, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'aura donc disputé que 7 rencontres sur le banc des Canaris pour un bilan bien maigre de 4 points (4 nuls et 3 défaites). Insuffisant aux yeux du patron du FC Nantes qui va nommer Antoine Kombouaré. Comme révélé par le10sport.com, l'ancien entraîneur du PSG va s'engager pour deux saisons et demie et débarquera avec Yves Bertucci comme adjoint.

Domenech a appris son licenciement après la défaite contre Lens