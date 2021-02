Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait un soutien de poids pour son avenir !

Publié le 11 février 2021 à 10h00 par La rédaction

En difficulté ces dernières saisons à cause de ses blessures, Ousmane Dembélé semble être revenu à son meilleur niveau depuis quelques temps. Pour Joan Laporta, l’objectif est clair : prolonger l’international tricolore, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Ousmane Dembélé semble revivre depuis quelques temps. Embêté par les blessures lors des saisons précédentes au FC Barcelone, l’ailier de 23 ans a retrouvé toute sa forme physique. L’international tricolore fait partie du onze titulaire de Ronald Koeman, qui semble satisfait des prestations de son joueur. Alors qu’il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat avec le club catalan, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé et quelques clubs européens commencent à pointer le bout de leur nez. Mais pour Joan Laporta, candidat à la présidence du FC Barcelone, l’objectif est clair.

Laporta compte sur Dembélé sur le long terme