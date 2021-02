Foot - Barcelone

Barcelone : Koeman s'enflamme totalement pour Dembélé !

Publié le 6 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Ronald Koeman s'est montré très élogieux envers Ousmane Dembélé, dont l'avenir en Catalogne pourrait dépendre de l'élection présidentielle barcelonaise.

Ousmane Dembélé restera-t-il à Barcelone la saison prochaine ? La question mérite d'être posée, au vu de l'incertitude qui règne autour de son avenir au sein du club catalan. Alors que les Blaugrana , en pleine crise financière, éliront un nouveau président le mois prochain, Ousmane Dembélé verra son contrat expirer en juin 2022, soit dans un an et demi. Le Barça ne prendra pas le risque de le laisser partir sans la moindre contrepartie dans 18 mois, et en attendant une éventuelle prolongation de contrat, Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, a vanté les mérites de l'attaquant de 23 ans.

« Ce joueur me plaît »