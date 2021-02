Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman affiche un énorme soutien à Antoine Griezmann !

Publié le 6 février 2021 à 15h00 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann semble avoir enfin retrouvé des couleurs. En espérant que ses récentes performances deviennent régulières, le Français peut compter sur la confiance infaillible de Ronald Koeman, son entraîneur.

En pleine forme depuis quelques temps, Antoine Griezmann semble avoir enfin trouvé sa place au FC Barcelone et avoir retrouvé son véritable niveau comme en témoignent ses dernières performances. En effet, l'international français a été l'auteur de 5 buts et 3 passes décisives sur les 5 dernières rencontres disputées. Une situation qui a de quoi le réjouir, comme il l'a confié en zone mixte récemment, même s'il préfère rester prudent dans l'attente d'une régularité : « Maintenant, j'ai besoin d'être régulier. Je suis très bien depuis janvier. Je veux continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. J'ai la confiance du coach et de mes coéquipiers. » En attendant, Antoine Griezmann peut bel et bien compter sur le soutien de son entraîneur, Ronald Koeman, qui a avoué avoir confiance en lui depuis son arrivée à Barcelone.

« Je n'ai jamais douté de lui »