Barcelone : Koeman annonce la couleur pour le retour de Piqué et Fati

Publié le 2 février 2021 à 14h20 par A.D. mis à jour le 2 février 2021 à 14h33

Gravement blessés, Gerard Piqué et Ansu Fati manquent terriblement à Ronald Koeman et au FC Barcelone. Interrogé en conférence de presse, le technicien blaugrana s'est prononcé sur leur grand retour.