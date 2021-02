Foot - Barcelone

Barcelone : L'énorme sortie de Griezmann sur sa forme XXL !

Publié le 4 février 2021 à 12h00 par La rédaction

Lors de la victoire face à Grenade en Coupe du Roi (5-3), Antoine Griezmann s’est de nouveau illustré avec le FC Barcelone. En grande forme ces derniers temps, l’international tricolore semble avoir retrouvé son véritable niveau.

Le FC Barcelone aura difficilement lutté ce mercredi en Coupe du Roi. Sur la pelouse de Grenade, les Blaugrana se sont imposés sur le score de 5 buts à 3 après avoir arraché la prolongation en toute fin de rencontre. Double buteur et double passeur, Antoine Griezmann a rayonné durant la fin de match. En grande forme ces derniers temps, l’international tricolore semble avoir retrouvé le niveau qu’il avait lorsqu’il évoluait pour l’Atletico de Madrid. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives sur les 5 dernières rencontres, le Français semble s’être finalement adapté au FC Barcelone, après une phase compliquée d’un an et demi. Mais Griezmann préfère rester lucides sur ses dernières performances.

« Je veux continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison »