Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Lionel Messi reçoit un gros soutien à Barcelone !

Publié le 31 janvier 2021 à 15h00 par La rédaction

Candidat à l'élection présidentielle barcelonaise, Victor Font a volé au secours de Lionel Messi, dont le contrat pharaonique fait beaucoup parler en Espagne ce dimanche.

555 237 619€. Cette somme correspondrait au salaire garanti à Lionel Messi par le FC Barcelone suite à sa prolongation en 2017, à en croire El Mundo . Ce total fait beaucoup parler dans la presse espagnole ce dimanche, car les émoluments monstrueux du joueur argentin dénotent avec les problèmes financiers de grande ampleur accusés par le Barça ces derniers temps. « Un contrat pharaonique qui ruine le Barça » , a ainsi titré le journal espagnol à l'origine de cette révélation. Si Lionel Messi risque de subir de nombreuses critiques dans les heures à venir, il peut au moins s'assurer du soutien de Victor Font.

« On veut qu'il reste avec nous pour toujours »