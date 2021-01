Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Un avantage de 300M€ pour Lionel Messi ?

Publié le 31 janvier 2021 à 21h00 par A.C.

Accusé par la presse espagnole d’énormément couter au FC Barcelone, Lionel Messi en rapporterait également pas mal.

C’est la grosse polémique du moment, en Espagne. Dans son édition de ce dimanche, El Mundo titre : « Un contrat pharaonique qui ruine le Barça ». Une photo de Lionel Messi accompagne cet article, dans lequel le quotidien livre tous les détails du contrat qui lie le joueur au FC Barcelone, jusqu’en juin prochain. On y découvre notamment que Messi ne couterait pas moins de 138M€ par saison au Barça, amis également qu’il aurait touché des primes particulièrement alléchantes, comme celle de 115 225 000€ pour avoir prolongé son contrat en 2017. Les réactions ont rapidement fusé, avec le FC Barcelone qui a publiquement apporté son soutien, en annonçant une action en justice contre El Mundo .

« J'analyse combien d'argent cela génère pour le club et le chiffre se situe entre 250 et 300 millions d'euros par an »