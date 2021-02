Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann compare de Jong à une légende italienne

Publié le 4 février 2021 à 10h57 par La rédaction mis à jour le 4 février 2021 à 11h40

Étincelant depuis quelques rencontres, Antoine Griezmann a encore été décisif lors de la victoire face à Grenade ce mercredi (5-3). Après la rencontre, le Français s’est même laissé aller à une petite comparaison entre son coéquipier Frenkie de Jong et la légende Filippo Inzaghi.