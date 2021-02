Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme condition fixée pour l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 11 février 2021 à 9h10 par La rédaction

Le PSG est bel et bien intéressé par Sergio Ramos, en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, mais certains éléments devront être respectés pour que le club de la capitale passe à l'offensive.

Ce n'est un secret pour personne : le PSG rêve de recruter Sergio Ramos cet été. Le défenseur de 34 ans voit son contrat avec le Real Madrid se terminer à l'issue de la saison, et rien n'indique qu'il prolongera l'aventure avec le club qu'il a rejoint en 2005 et n'a plus quitté depuis. Si l'intérêt du PSG pour Sergio Ramos est à prendre au sérieux, son potentiel transfert devra tout de même répondre à certains critères.

Ramos au PSG seulement s'il ne prolonge pas avec le Real Madrid ?