Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une énorme promesse pour Sergio Ramos !

Publié le 6 février 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors que le feuilleton Sergio Ramos s'éternise, le PSG ne lâcherait pas l'affaire. Pour autant, les dirigeants parisiens, avec Nasser Al-Khelaïfi en tête, tiendraient à respecter leurs homologues du Real Madrid dans ce dossier.

« Si Sergio Ramos est de plus en plus loin d'un renouvellement ? Au final, on parle beaucoup. Vous me demandez, mais je n'en sais rien. Personne ne sait, vous non plus. Qu'est-ce que je vais dire, encore une fois la même chose. J'espère qu'il est remis, c'est tout ce que je peux dire. Qu'il est ici, en tant que capitaine, pour ce qu'il a fait ici. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va se passer ». Alors que les rumeurs vont bon train sur l'avenir de Sergio Ramos, dont le contrat le liant au Real Madrid prend fin en juin prochain, Zinedine Zidane s'est emporté sur la question en conférence de presse, ce vendredi. Car oui, aucun accord n'aurait encore été trouvé avec l'emblématique capitaine de la Casa Blanca , en dépit de nombreuses discussions qui ne seraient donc pas encore parvenues à sceller son avenir. Partira, ne partira pas ? En attendant une décision de la part de Sergio Ramos, les clubs européens qui aimeraient s'offrir ses services se bousculent à sa porte, parmi lesquels se trouverait le PSG. Le club de la capitale aimerait faire signer Ramos mais pourrait devoir attendre un petit bout de temps avant de passer à l'action, comme l'aurait promis un certain Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG respecte le Real Madrid !