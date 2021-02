Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un énorme coup à 80M€ ?

Publié le 11 février 2021 à 11h10 par T.M.

Au PSG, l’une des priorités du prochain mercato estival serait de recruter un défenseur central. Et pour cela, Leonardo pourrait bien se tourner vers un grand crack français : Jules Koundé.

L’été dernier, le PSG a vu Thiago Silva quitter le club au terme de son contrat. Depuis, le Brésilien n’a pas été remplacé, mais Leonardo pourrait remédier à cela dans les prochains mois. En effet, selon différents échos, recruter un défenseur central serait une priorité pour le club de la capitale. Reste à savoir qui viendra renforcer les rangs de Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Leonardo est à fond sur David Alaba tandis qu’en Espagne, on évoque également les pistes menant à Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mais voilà qu’il faudrait ajouter un nouveau nom à la liste.

Le PSG à la lutte pour Koundé !