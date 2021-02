Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 60M€ pour Raphaël Varane !

Publié le 11 février 2021 à 10h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison contre un chèque de… 60M€ à en croire Guillem Balague.

À l’été 2019, Raphaël Varane se serait posé de sérieuses questions sur son avenir au Real Madrid, estimant avoir fait le tour de la question à la Casa Blanca où il a absolument tout gagné depuis son arrivée en provenance du RC Lens en 2011. Finalement, le champion du monde a décidé de rester au Real Madrid où son contrat expirera en juin 2022. De quoi pousser les dirigeants du club merengue à mettre la pression sur le joueur et son entourage en leur lançant un ultimatum. Marca révélait en effet dans ses colonnes de mardi que Raphaël Varane serait amené à aller voir ailleurs à l’occasion du prochain mercato estival si aucun accord n’était trouvé d’ici-là pour une prolongation de contrat. Le PSG serait dans le coup d'après la presse espagnole, à l'instar de l'été 2019, alors que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, chercherait à recruter un défenseur central. Une tendance qui s’est confirmée ces dernières heures.

Une vente à 60M€ ou moins…