Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Neymar» déjà pisté par le Barça ?

Publié le 11 février 2021 à 14h00 par La rédaction

Prêté à Eibar par Séville, le jeune Bryan Gil ne cesse de surprendre les observateurs du championnat espagnol mais pas que. Les recruteurs du FC Barcelone le surveillent également en vue d'un mercato estival qui s'annonce mouvementé.

Après un mercato hivernal finalement assez calme, la faute à d'énormes problèmes financiers et à l'absence de président, le FC Barcelone se tourne désormais vers le prochain mercato d'été. Même si le club catalan va être dans l'obligation de dégraisser, les dirigeants comptent renforcer l'effectif avec certaines valeurs sûres à l'instar du retour d'Eric Garcia, mais ce n'est pas tout. En effet, les recruteurs du Barça se tournent également vers l'avenir et espèrent parvenir à recruter l'un des jeunes joueurs les plus en vue du moment, un certain Bryan Gil. Véritable sensation de ce début de saison au sein du championnat espagnol, le milieu offensif de 19 ans a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 14 matchs disputés sous le maillot d'Eibar, où il est prêté par Séville. Une piste confirmée par l'un des recruteurs du FC Barcelone.

« Bryan Gil ? Il me fait penser à Neymar. »